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34 حالة وفاة نتيجة سوء التغذية والجفاف في غزة

3/31/2024 7:20:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، وفاة أربعة مواطنين بسبب المجاعة في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية إلى 34 قتيلا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن "أربعة مواطنين بينهم طفلان توفوا اليوم، نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وأشارت إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء المجاعة إلى 34 بينهم 31 طفلا.

ووفق الوكالة، "يتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ السابع أكتوبر الماضي، لظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شـــــح شـــــديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود".


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