34 حالة وفاة نتيجة سوء التغذية والجفاف في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، وفاة أربعة مواطنين بسبب المجاعة في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية إلى 34 قتيلا.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن "أربعة مواطنين بينهم طفلان توفوا اليوم، نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة".
وأشارت إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء المجاعة إلى 34 بينهم 31 طفلا.
ووفق الوكالة، "يتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ السابع أكتوبر الماضي، لظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شـــــح شـــــديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود".
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