بوستيكوجلو يشيد بالقائد المنقذ سون بعد هزيمة لوتون

أشاد أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير بقائد فريقه سون هيونج-مين بعد أن أحرز المهاجم الكوري الجنوبي هدف الفوز على لوتون أمس السبت ليبقى النادي المنتمي لشمال لندن في سباق الحصول على مكان في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومنح تاهيت تشونج لوتون التقدم مبكرا قبل أن يعادل توتنهام النتيجة في الدقيقة 51 بهدف أحرزه عيسى كابوري لاعب لوتون في مرماه بطريق الخطأ.

وأنهى سون بنجاح هجمة لفريقه في الدقيقة 86 ليمنحه الفوز 2-1 بعد إحرازه هدفه رقم 160 مع النادي ويحتل بذلك المركز الخامس في قائمة هدافي النادي طوال تاريخه.

وقال المدرب بوستيكوجلو للصحفيين بعد المباراة "أعتقد أن ما يميز سوني هو أنه بغض النظر عن هوية المنافس أو المباراة فهو دائما يتوقع من نفسه تقديم أفضل مستوى ممكن في كل مرة يلعب فيها. من الصعب جدا تحقيق هذا.

"من الأسهل كثيرا محاولة الشعور بالارتياح على المستوى الشخصي أو كلاعب لأنه قدم الكثير جدا بالفعل حتى الآن. لكنه يرغب في الحفاظ على تحقيق أعلى مستوى ممكن في كل مرة يلعب فيها وعندما ترى ذلك من خلال أدائه وجهوده وقيادته الآن تدرك مدى أهمية وتأ

رويترزثير كل ذلك."

وأضاف المدرب الأسترالي "ظل لاعبا متميزا على مستوى فريقه منذ مدة طويلة ونأمل أن يستمر كذلك سنوات عديدة قادمة. ومرة أخرى أقول إنه لم يكن محظوظا في بعض الفرص التي أتيحت له.

"لكن عندما كنا بحاجة إليه كان حاضرا وأدى المهمة."

ويحتل توتنهام المركز الخامس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين وفي المرحلة المقبلة سيحل ضيفا على وست هام يونايتد صاحب المركز السابع الثلاثاء المقبل.

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