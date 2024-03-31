بعد ارتفاع حالات الإصابة به.. ما مرض المكورات السحائية؟

MENAFN - Palestine News Network ) /PNN/ أصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة تحذيرًا بشأن زيادة طفيفة في مرض المكورات السحائية، وهي عدوى بكتيرية نادرة من المحتمل أن تؤدي إلى التهاب السحايا، وهو حالة خطيرة ومميتة في بعض الأحيان.

وبحسب تقرير نشرته شبكة cbsnews الإعلامية، سلط مركز السيطرة على الأمراض الضوء على زيادة في حالات مرض المكورات السحائية، والتي تعزى في الغالب إلى سلالة بكتيرية محددة. ففي العام الماضي وحده، سجلت الولايات المتحدة 422 حالة، وهو أعلى معدل سنوي منذ عام 2014. ومن المثير للقلق أنه اعتبارا من 25 مارس من هذا العام، تم الإبلاغ عن 143 حالة بالفعل؛ ما يشير إلى مسار يستعد لتجاوز أرقام العام السابق.

على من يؤثر المرض أكثر؟

ومما يثير القلق بشكل خاص ملاحظة أن هذه الحالات تؤثر بشكل غير متناسب على البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 60 عامًا، والأفراد من العرق الأسود، والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وفقًا لنتائج المركز.

ولفهم طبيعة المرض وأعراضه، يظهر مرض المكورات السحائية في أشكال مختلفة، في المقام الأول كالتهاب السحايا أو عدوى مجرى الدم. ويشكل كلا مظهري المرض مخاطر جسيمة ويمكن أن يتفاقم بسرعة خلال ساعات.

الأعراض والعدوى

ويتجلى التهاب السحايا بالمكورات السحائية، الذي يتميز بالتهاب الأغشية الواقية التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي، عادة مع أعراض تشمل الحمى والصداع وتيبس الرقبة. قد تشمل المؤشرات الإضافية الغثيان والقيء والارتباك والحساسية للضوء.

وعلى النقيض من ذلك، فإن عدوى مجرى الدم بالمكورات السحائية، والتي تهدد سلامة جدران الأوعية الدموية مما يؤدي إلى نزيف في الجلد والأعضاء، تظهر أعراضا مثل الحمى والقشعريرة والتعب والقيء والإسهال وبرودة الأطراف وآلام شديدة في الجسم وسرعة التنفس وآلام في البطن، وطفح جلدي أرجواني داكن مميز.

ويحدث انتقال بكتيريا المكورات السحائية من خلال إفرازات الجهاز التنفسي والحلق، مثل اللعاب أو البصاق. وبالتالي، فإن الاتصال الوثيق أو المباشر، بما في ذلك السعال أو مشاركة المشروبات يسهل انتشار المرض. ومع ذلك، يؤكد مركز السيطرة على الأمراض أن بكتيريا المكورات السحائية أقل عدوى من فيروسات نزلات البرد أو الأنفلونزا ولا تنتقل عن طريق الاتصال العرضي أو التعرض المحمول جواً.

العلاج

وفي حين أن مرض المكورات السحائية يتطلب علاجًا سريعًا بالمضادات الحيوية، فإن التدخل في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية؛ لأن العدوى تحمل معدل وفيات يتراوح بين 10٪ إلى 15٪ تقريبًا. وقد يواجه الناجون أيضًا مضاعفات طويلة المدى تتراوح من فقدان الأطراف إلى الضعف العصبي.

ولحسن الحظ، فإن اللقاحات ضد مرض المكورات السحائية توفر الوقاية الفعالة، لذا، يدعو مركز السيطرة على الأمراض إلى التطعيم الروتيني للأطفال بلقاح المكورات السحائية عند دخولهم المدرسة المتوسطة، مع استكماله بجرعة معززة في سن 16 عامًا تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، قد يتلقى المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 18 عامًا لقاح المكورات السحائية، وخاصة أولئك المعرضين لخطر متزايد بسبب تفشي المرض أو الحالات الصحية الفيروسية.