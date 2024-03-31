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محدث- 4 شهداء و16 إصابة بينهم صحفيون في قصف للاحتلال على محيط مستشفى شهداء الاقصى

3/31/2024 7:10:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- استشهد مواطنان وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في غارة نفذها الاحتلال استهدفت خيمة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنين وإصابة عدد من المواطنين بينهم صحفيون في قصف للاحتلال على محيط مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من حي الزيتون شرق مدينة غزة، كما وأطلقت طائرات الاحتلال النار تجاه المواطنين ومنازلهم شرق المدينة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75190 مصابا ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

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