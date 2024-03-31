محدث- 4 شهداء و16 إصابة بينهم صحفيون في قصف للاحتلال على محيط مستشفى شهداء الاقصى

(MENAFN
- Palestine News Network ) غزة/PNN- استشهد مواطنان وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في غارة نفذها الاحتلال استهدفت خيمة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنين وإصابة عدد من المواطنين بينهم صحفيون في قصف للاحتلال على محيط مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.
وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من حي الزيتون شرق مدينة غزة، كما وأطلقت طائرات الاحتلال النار تجاه المواطنين ومنازلهم شرق المدينة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75190 مصابا ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
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