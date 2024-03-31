المعتقل عبد الكريم عويس من مخيم جنين يدخل عامه الـ23 في الأسر

(MENAFN
- Palestine News Network ) جنين/PNN- دخل المعتقل عبد الكريم راتب يونس عويس من مخيم جنين، اليوم الأحد، عامه الـ23 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عويس عام 2002، وتعرض قبل اعتقاله لعدة محاولات اغتيال، ثم أصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد المكرر خمس مرات، إضافة إلى 20 عاماً أخرى.
وأشار إلى أن نجل المعتقل عبد الكريم عويس "سامر" معتقل في سجون الاحتلال منذ عام 2019 ويقضي حكماً بالسجن 5 سنوات، كما أن شقيقه حسان عويس معتقل ومحكوم مدى الحياة، وشقيقه الثالث أحمد اعتقل قبل أشهر وهو أسير محرر سابق، وشقيقه الرابع سامر استشهد عام 2002، وابن شقيقه محمد بشار عويس استشهد قبل أشهر ايضاً.
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