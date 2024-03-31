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المعتقل عبد الكريم عويس من مخيم جنين يدخل عامه الـ23 في الأسر

3/31/2024 7:10:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- دخل المعتقل عبد الكريم راتب يونس عويس من مخيم جنين، اليوم الأحد، عامه الـ23 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عويس عام 2002، وتعرض قبل اعتقاله لعدة محاولات اغتيال، ثم أصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد المكرر خمس مرات، إضافة إلى 20 عاماً أخرى.

وأشار إلى أن نجل المعتقل عبد الكريم عويس "سامر" معتقل في سجون الاحتلال منذ عام 2019 ويقضي حكماً بالسجن 5 سنوات، كما أن شقيقه حسان عويس معتقل ومحكوم مدى الحياة، وشقيقه الثالث أحمد اعتقل قبل أشهر وهو أسير محرر سابق، وشقيقه الرابع سامر استشهد عام 2002، وابن شقيقه محمد بشار عويس استشهد قبل أشهر ايضاً.

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