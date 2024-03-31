البابا فرنسيس يدعو مجددا لوقف إطلاق نار وضمان وصول المساعدات إلى غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الفاتيكان/PNN- جدد البابا فرنسيس، اليوم الأحد، دعوته إلى ووقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ووجه الحبر الأعظم رسالة لمناسبة عيد الفصح في الفاتيكان، قال فيها "أدعو مرة أخرى إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووقف فوري لإطلاق النار، والإفراج السريع عن الرهائن".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 32705 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة 75190 آخرين، ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.