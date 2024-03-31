البابا فرنسيس يدعو مجددا لوقف إطلاق نار وضمان وصول المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Palestine News Network ) الفاتيكان/PNN- جدد البابا فرنسيس، اليوم الأحد، دعوته إلى ووقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
ووجه الحبر الأعظم رسالة لمناسبة عيد الفصح في الفاتيكان، قال فيها "أدعو مرة أخرى إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووقف فوري لإطلاق النار، والإفراج السريع عن الرهائن".
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 32705 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة 75190 آخرين، ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
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