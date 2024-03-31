شهيدان إثر قصف محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل إثر قصف إسرائيلي لمحيط مستشفى شهداء الأقصى، في دير البلح وسط قطاع غزة.
كما قال مراسل الجزيرة إن القصف الإسرائيلي أسفر عن إصابة عدد من الصحفيين.
وذكر ناشطون أن القصف استهدف خيمة داخل المستشفى، وأظهر مقطع مصور بقايا الخيمة المحترقة.
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