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تسجيل درجات حرارة قياسية لشهر آذار في اليابان

3/31/2024 7:09:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل درجات حرارة قياسية لشهر اذار بلغت 28.1 درجة اليوم الأحد في العاصمة طوكيو.


ووفقًا لبيانات الوكالة تم تسجيل هذا الرقم القياسي في الساعة 13:30 من اليوم الأحد بالتوقيت المحلي في منطقة تشيودا بطوكيو، حيث ارتفعت درجة حرارة الهواء إلى 28.1، وهو رقم قياسي مطلق منذ بدء تسجيل الحرارة عام 1876.


وذكرت وكالة "كيودو" أنه تم تسجيل الرقم القياسي السابق في 10 اذار 2013، حيث ارتفعت الحرارة إلى 25.3 درجة.
روسيا اليوم

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