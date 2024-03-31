تسجيل درجات حرارة قياسية لشهر آذار في اليابان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل درجات حرارة قياسية لشهر اذار بلغت 28.1 درجة اليوم الأحد في العاصمة طوكيو.
ووفقًا لبيانات الوكالة تم تسجيل هذا الرقم القياسي في الساعة 13:30 من اليوم الأحد بالتوقيت المحلي في منطقة تشيودا بطوكيو، حيث ارتفعت درجة حرارة الهواء إلى 28.1، وهو رقم قياسي مطلق منذ بدء تسجيل الحرارة عام 1876.
وذكرت وكالة "كيودو" أنه تم تسجيل الرقم القياسي السابق في 10 اذار 2013، حيث ارتفعت الحرارة إلى 25.3 درجة.
روسيا اليوم
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