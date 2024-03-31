حزب الله يقصف ثكنة إسرائيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف ثكنة راميم الإسرائيلية بقذائف المدفعية وحقق إصابة مباشرة فيها.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت بسقوط صاروخين في مرتفعات راميم عند الحدود مع لبنان.
من جهة أخرى قال مراسل الجزيرة إن المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط بلدة حولا ووادي السلوقي جنوبي لبنان.
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