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حزب الله يقصف ثكنة إسرائيلية

3/31/2024 7:09:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف ثكنة راميم الإسرائيلية بقذائف المدفعية وحقق إصابة مباشرة فيها.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت بسقوط صاروخين في مرتفعات راميم عند الحدود مع لبنان.
من جهة أخرى قال مراسل الجزيرة إن المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط بلدة حولا ووادي السلوقي جنوبي لبنان.













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