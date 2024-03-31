4 مخاطر لثقب الأذن.. احذريها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعتاد بعض النساء على ثقب الأذن أكثر من مرة، مما يزيد من فرص الإصابة بالكثير من المخاطر الصحية لذا يجب الحذر واستشارة الطبيب المختص لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.مخاطر ثقب الأذنهناك العديد من المخاطر الصحية وراء ثقب الأذن من بينها:1- العدوىقد تتعرض بعض النساء للإصابة بالعدوى بعد ثقب الأذن نتيجة عدم اتباع تعليمات العناية بالثقب بشكل صحيح أو التعرض لبعض الآثار الجانبية مثل الاحمرار أو التورم أو الرائحة الكريهة أو الإفرازات مما يتطلب الانتباه جيدًا.



2- ردود فعل تحسسية

قد تتعرض الأذن لردود فعل تحسسية مختلفة نتيجة الحساسية تجاه بعض المعادن مثل النحاس أو النيكل أو التعرض للحساسية تجاه بعض المواد الأخرى بما في ذلك المطاط أو البلاستيك وهذه المواد موجودة في المواد المستخدمة أثناء ثقب الأذن.



3- مشاكل جلدية

يمكن أن يلاحظ الأشخاص الذين يلجأون إلى ثقب الأذن ظهور بعض المشاكل في الجلد مثل الندبات الصغيرة حول الثقب خاصة تلك التي تظهر ويتم تركها دون علاج إلى جانب الأكياس الدهنية التي تتكون خلف الأذن مما يتطلب العلاج السريع تحت إشراف الطبيب المختص.



4- تمزق الأذن

قد يحدث تمزق للأذن أثناء ثقب الأذن نتيجة غلق الحلق بقوة أو ممارسة أنشطة أو رياضات قوية مما يستوجب الانتباه لظهور أي أعراض واستشارة الطبيب المختص فورًا لتجنب أي مضاعفات صحية.

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