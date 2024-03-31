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فرص عمل للممرضين الأردنيين في ألمانيا

3/31/2024 7:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة الفدرالية الألمانية، ممثلة بوكالة العمل الاتحادية في ألمانيا ((BA، وبالشراكة مع التعاون الدولي الألماني (GIZ)ووزارة العمل في إطار برنامج (TRIPLE WIN) عن فتح باب التقدم لوظيفة ممرض/ممرضة للأردنيين من حملة درجة البكالوريوس في التمريض للعمل في ألمانيا.
وتاليا شروط التقدم للوظيفة المذكورة والامتيازات الخاصة بها وطريقة التقدم لها موضحة في الإعلان المرفق.




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