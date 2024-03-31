فرص عمل للممرضين الأردنيين في ألمانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة الفدرالية الألمانية، ممثلة بوكالة العمل الاتحادية في ألمانيا ((BA، وبالشراكة مع التعاون الدولي الألماني (GIZ)ووزارة العمل في إطار برنامج (TRIPLE WIN) عن فتح باب التقدم لوظيفة ممرض/ممرضة للأردنيين من حملة درجة البكالوريوس في التمريض للعمل في ألمانيا.
وتاليا شروط التقدم للوظيفة المذكورة والامتيازات الخاصة بها وطريقة التقدم لها موضحة في الإعلان المرفق.
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