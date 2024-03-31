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التعليم العالي : اعلان نتائج المنح والقروض الجامعية غداً الإثنين

3/31/2024 7:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الرسمي باسم الوزارة مهند الخطيب بأن الوزارة ستقوم بمشيئة الله تعالى مساء يوم غد الاثنين الموافق 1-4-2024 بإعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2023-2024.

حيث ستقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم المخزنة في الطلبات التي تقدموا بها تتضمن نتيجة ترشيح الطالب، حيث سيتم بعد ذلك فتح الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات والذي يمكن للطالب من خلاله الاطلاع على جميع النتائج بكل شفافية.

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