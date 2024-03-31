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الحنيفات: الاردن يسير بخطوات جادة للحد من هدر الغذاء

3/31/2024 7:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة رئيس مجلس الأمن الغذائي المهندس خالد الحنيفات أن الأردن يسير بخطوات جادة للحد من هدر الغذاء ضمن إطار المبادرة الوطنية "لا لهدر الغذاء" التي أطلقتها وزارة الزراعة في تشرين الثاني من عام 2022.


وقال الحنيفات، إن مجلس الأمن الغذائي يقوم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بتنفيذ عدد من التدخلات في مجال هدر الغذاء، والواردة ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030 وخطة عملها للأعوام 2022-2024، والتي تهدف إلى إيجاد أساليب ابتكارية لتقليل هدر الطعام وزيادة الوعي، من خلال زرع المعرفة حول السلوكيات السلبية وتعزيز الممارسات الإيجابية.


وأشار الحنيفات إلى أن المبادرة تتضمن برامج وتدخلات، في مقدمتها الحملة الوطنية التوعوية لتوجيه السلوك للحد من هدر الغذاء، فالطريقة التي ننتج ونستهلك بها الغذاء أبعد ما تكون عن الاستدامة أو العدالة، فبالرغم من أن عالمنا ينتج أغذية أكثر مما يحتاج، إلا أن هناك حوالي 800 مليون جائع، وهذا العدد آخذ في الازدياد.


وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت يوم 30 آذار الذي صادف أمس السبت، يومًا دوليًا للقضاء على الهدر باعتباره قضية إنمائية رئيسية ولها آثار باهظة التكاليف.

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