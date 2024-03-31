الأردن خط أحمر .. وسم يتصدر منصات التواصل

MENAFN - Al Wakeel News)



تصدر وسم الأردن خط أحمر منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل خلال 24 ساعة الماضية .

وعبّر النشطاء عن تأييدهم ودعمهم للملك والقوات المسلحة الأردنية في جهودهم لمساندة الأشقاء في غزة، من خلال توفير الدعم الجوي وإقامة المستشفيات الميدانية،وتوفير الأدوية والمساعدات الطبية الضرورية والسعي لحشد موقف دولي تجاه وقف الحرب المستعرة على قطاع غزة .

وتداول النشطاء مقاطع فيديو توثق اسلوب تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين السلميين، مما أظهر الاحترام والتقدير لحقهم في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي .

كما دعا الناشطون أفراد الأمن العام الى التصدي بحزم والضرب بيد من حديد لأي محاولات لتفجير الفتنة وزعزعة أمن البلاد على شكل التظاهر بشكل غير سلمي او اي خطابات تدعو للكراهية عبر اطلاق وسم #الأردن_خط _ أحمر .