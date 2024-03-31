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الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال ارتكب مجزرة داخل أسوار شهداء الأقصى

3/31/2024 7:08:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكر الإعلام الحكومي بغزة إن الاحتلال ارتكب مجزرة داخل أسوار "شهداء الأقصى".


وبين الاعلام الحكومي أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة بقصف خيام صحفيين ونازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى.


وأدان بأشد العبارات المجزرة التي يرتكبها الاحتلال داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى.


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