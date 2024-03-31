الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال ارتكب مجزرة داخل أسوار شهداء الأقصى

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال ارتكب مجزرة داخل أسوار شهداء الأقصى
التاريخ
3/31/2024 7:08:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكر الإعلام الحكومي بغزة إن الاحتلال ارتكب مجزرة داخل أسوار "شهداء الأقصى".
وبين الاعلام الحكومي أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة بقصف خيام صحفيين ونازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى.
وأدان بأشد العبارات المجزرة التي يرتكبها الاحتلال داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى.
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