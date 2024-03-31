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الوطني للأمن السيبراني: ارتفاع نسبة الحوادث السيبرانية 100% في الربع الرابع من 2023

3/31/2024 7:08:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر المركز الوطني للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تقرير الموقف الأمني السيبراني في الأردن خلال الربع الرابع من عام 2023 .
وبيّن التقرير الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن الربع الأخير من 2023 شهد ازدياداً ملحوظاً في نسبة الحوادث السيبرانية، بزيادة نسبتها 100% مقارنة مع الربع الثالث من 2023.
وأضاف أنه بلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تم التعامل معها خلال الربع الرابع من العام الماضي 915 حادثة، استهدفت الشبكة الأمنية للحكومة وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى عدد من المؤسسات الحيوية.
وبلغ عدد عمليات الاستجابة التي قام بها فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية 30 عملية، قام خلالها فريق التحقيقات الرقمية بإجراء 31 عملية .
وأوضح التقرير أنه ما تزال غالبية الحوادث تشير لرصد أنشطة خاصة بالبرمجيات الخبيثة، ولوحظ ازدياد لتلك الحوادث بنسبة 75% مقارنة مع الربع الثالث من 2023 ما يدل على عدم اتباع المؤسسات بشكل عام للممارسات الأمنية للحماية من مخاطر الفضاء السيبراني.

وتالياً التقرير كاملا: انقر هنا


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