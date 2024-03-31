الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة
التاريخ
3/31/2024 7:08:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت -منذ أمس السبت وحتى اليوم- 25 فلسطينيا في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن من الموقوفين 6 نساء أفرج عنهن لاحقا.
وشملت الاعتقالات -حسب نادي الأسير- القدس المحتلة والخليل وجنين وطوباس وقلقيلية وبيت لحم.
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