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الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة

3/31/2024 7:08:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت -منذ أمس السبت وحتى اليوم- 25 فلسطينيا في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن من الموقوفين 6 نساء أفرج عنهن لاحقا.
وشملت الاعتقالات -حسب نادي الأسير- القدس المحتلة والخليل وجنين وطوباس وقلقيلية وبيت لحم.













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