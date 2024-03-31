لماذا تثير الألقاب العائلية المزدوجة الجدلَ في سويسرا؟

MENAFN - Swissinfo) يبدو أن البرلمان السويسري، مستعدّ للسماح للأزواج باستخدام اللقب العائلي المزدوج مرة أخرى، بعد مرور عقد على منعه. لكنّ القرار المنتظر، لا يخلو من الجدل.





تم نشر هذا المحتوى على 31 مارس 2024 - 09:00 11دقائق

تغطي جيسيكا الجيد والسيئ والبغيض عندما يتعلق الأمر بالشركات العالمية الكبرى وتأثيرها في سويسرا وخارجها. تبحث دائماً عن صِلة سويسرية مع مسقط رأسها سان فرانسيسكو، وسوف يُسعدها مناقشة أسباب إنتاج هذه المقاطعة بعضاً من أعظم الابتكارات، ولكنها على ما يبدو غير قادرة على حل أزمة السكن فيها.



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كان لقبي يٌشكل، طيلة عشر سنوات، حالة شاذة في سويسرا. فلدي لقب مزدوج، هو ديفيس بلوس (ينطق بلويس بالإنجليزية)، ودون دون واصلة. لقد تزوجت في سويسرا عندما كان مسموحًا بتركيبات الألقاب المزدوجة، قبل أن يمنع ذلك عام 2013. حيث أصبح للأزواج حرية اختيار ألقابهم.ن، على ألاّ تكون مزدوجة. وقد لقي القرار ترحيبًا في ذلك الوقت، باعتباره خطوة نحو المساواة بين الجنسين، كونه يضع الزوج والزوجة على قدم المساواة.

وكانت الحكومة الفدرالية قد صرّحت في بيان صحفيرابط خارجي ، عام 2012، معلنةً تنفيذ القانون:“هناك تقدم أكثر في مجال تحقيق المساواة بين الزوجين، من حيث حقوق تسمية الأبناء والبنات، والحقوق المدنية”.

ويبدو البرلمان اليوم مستعداً لتغيير القاعدة مرة أخرى. حيث أبدى مجلس النواب مؤخّراً دعمه لإعادة استخدام الألقاب المزدوجة. غير أنّه عقد جلسة شهدت نقاشا محتدمارابط خارجي حول كيفية القيام بذلك، وما إذا كان ينبغي تطبيق نفس القواعد على الأطفال والطفلات. لكن لماذا كل هذا الأخذ والردّ؟

نظرة على القانون

لدى الأزواج أو أي شخص لديه أطفال وطفلات، في الوقت الحالي، خيارات محدودة عندما يتعلق الأمر باختيار اللقب، وذلك بناءً على قانون 2013. حيث يمكن لكل شخص الاحتفاظ بلقبه، أو أخذ اسم شريكه أو شريكته كلقب عائلي مشترك. ويعني ذلك على سبيل المثال، أن يحتفظ زوجي بلقبه، بلوس، أو يأخذ لقبي ديفيس، إذا قررنا أن هذا هو اسم العائلة المشترك. وينطبق الأمر ذاته عليّ. ويمكن استخدام الأسماء المزدوجة ذات الواصلة بشكل غير رسمي، ولكنها لا تظهر في السجل المدني، وذلك على غرار اسم وزيرة المالية السويسرية، كارين كيلّير- سوتَّر، حيث إنّ كيلير هو اسم زوجها.

وتهدف المبادرة، التي تخضع للمناقشة في البرلمان الفدرالي إلى منح الأزواج، المزيد من الحرية في اختيار لقب فردي أو مزدوج، مع أو دون واصلة. وتم طرح المبادرة لأول مرة في عام 2017، وحظيت منذ ذلك الحين، بسلسلة من المناقشات المتبادلة، بين مختلف اللجان وغرفتي البرلمان.

وجرى خلال هذه العملية، فرض العديد من المحاذير. فعلى سبيل المثال، يشير مشروع القانون الحالي إلى أنه في حالة اختيار لقب مزدوج، يجب على كل فرد في الأسرة اختيار نفس الترتيب. بمعنى آخر، لم أكن أستطيع أن أقرر أن أكون“ديفيس بلوس”، وتكون ابنتي“بلوس ديفيس”. ذلك أمر ممنوع.

ويمكن لأحد الزوجين اختيارالحصول على لقب مزدوج، فيما يختار الآخر، الإبقاء على لقب فردي. لكنّ ترتيب اللقب المزدوج، يعتمد على ما إذا كان هناك اسم عائلة مشترك، وعلى أي اسم يكون ترتيبه أولاً.

ويصبح الوضع أكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بالأطفال. فماذا لو كان لدى كلا الشريكين ألقاب مزدوجة؟ ما هو اللقب الذي سيتم منحه للطفل.ة؟ وماذا يحدث عندما يكبر الأطفال والطفلات ويقرّرون.ن الزواج؟ بناءً على الاقتراح الحالي، قدّرت بعض وسائل الإعلام السويسرية أنه يمكن للآباء والأمهات الاختيار من بين أربعة إلى عشرة أوجه مختلفة من الأسماء لأطفالهم.ن. حتى إن الإذاعة والتلفزة السويسرية الناطقة بالألمانية (SRF)، قامت بتطوير أداة تفاعليةرابط خارجي ، للأزواج لتجربة أسمائهم. ن.

أفاد المكتب الفدرالي للإحصاء، عام 2019، أن 70 % من المتزوّجات، أخذن ألقاب أزواجهن. فيما يحمل غالبية الأطفال والطفلات أيضًا، لقب الأب. © Keystone / Gaetan Bally

مسألة المساواة

أحد المحاور الرئيسية للنقاش هي مدى قدرة القوانين المتعلقة بالأسماء على تعزيز المساواة. وقد كان يتعين على الأزواج، قبل تغيير القانون في عام 2013، الحصول اسم عائلة مشترك، إما كلقب واحد، أو في شكل لقب مزدوج، وهو ما فعلته أنا. وبناء على ذلك، أصبح اختيار لقب الزوج، في معظم الحالات، الممارسة الأكثر شيوعاً.

وكان قانون 2013 قد ألغى شرط اسم العائلة المشترك، ليمكّنَ كلّ شخص من الاحتفاظ بلقبه، بينما لم يعد مسموحًا بالألقاب المزدوجة. وكان الهدف من ذلك منح النساء، على وجه الخصوص، مزيدًا من الحرية في الاحتفاظ بأسمائهن. وبحسب بيان حكوميرابط خارجي ، كان هناك اهتمام أقل، بالتعبير عن وحدة الأسرة من خلال اللقب المشترك.

لكن نتيجة تغيير القانون كانت مفاجئة. حيث حملت معظم النساء ألقاب أزواجهن، وتخلين عن ألقابهن. وقد أفاد المكتب الفدرالي للإحصاءرابط خارجي ، في عام 2019، أن 70 % من المتزوّجات، أخذن ألقاب أزواجهن. فيما يحمل غالبية الأطفال والطفلات أيضًا، لقب الأب.

وقد برزت معضلة أخرى. فبالنظر لعدم السماح بالأسماء المزدوجة، اضُطر الأزواج (في أغلب الأحيان النساء) إلى الاختيار بين أسمائهم.ن ، وأسماء أزواجهم.ن. وتبين أن هذا خيار مجحف بالنسبة للكثيرين والكثيرات.

وقالت فلور فايبل، عالمة الاجتماع بجامعة بازل، والتي أجرت أبحاثًا حول الزواج والألقاب في سويسرا، في تصريح لصحيفة نويه تسورخر تسايتونغرابط خارجي ، عام 2021:“لنقل صراحة، إنّ الأزواج يوضعون بين خيارين: إمّا التعبير عن الفردانية وإمّا الانتماء إلى العائلة”. وعندما بدأ النقاش حول الأسماء في البرلمان،“اختارت الأغلبية الخيار الثاني، طوعًا. ولكن لا يزال هناك قدر معين من الضغط. فليس من السهل التخلص من الممارسات والتقاليد الراسخة”.

كما أعرب تقرير صدر مؤخراً عن لجنة قانونية برلمانية، عن قلقه من أن إلزام الأشخاص باختيار أحد اللقبين عند الزواج أو الولادة، يتعارض مع مبدأ المساواة في الحقوق بين الوالدين.

وظهرت أيضًا العديد من العقبات العملية. فإذا كان أحد الوالدين قد سافر إلى الخارج ولم يمنح لقبه لطفله أو طفلته، فإنه يجب عليه تقديم دليل على أنه الوالد أو الوالدة. كما أن هناك مشكلة أخرى، تتعلق بوجود استثناءات للأجانب والأجنبيات، أوالسويسريين والسويسريات، الذين واللائي تزوجوا وتزوجن، في الخارج بموجب قوانين مختلفة.

وتطورت أشكال الأسرة أيضًا خلال العقد الماضي. حيث يحق للأزواج المثليين والمثليات، اعتبارًا من يوليو 2022، الزواج في سويسرا بنفس الشروط المطبقة على الأزواج المغايرين والمغايرات. والعديد من الشركاء والشريكات في سويسرا، لا يتزوجون ولا يتزوّجن أبدًا. ويريد البعض تغيير ألقابهم.ن بعد الطلاق، أو الزواج مرة أخرى.

المزيد المزيد في سويسرا:“نعم” لحق الزواج المدني للجميع و”لا” للضريبة على الأغنياء

تم نشر هذا المحتوى على 26 سبتمبر 2021 صوت الناخبون والناخبات بنعم على مقترح الزواج المدني للجميع، ولكنهم رفضوا اقتراحا يهدف إلى فرض ضريبة على أرباح رأس المال تَستَهدف كبار الأثرياء.

طالع المزيدفي سويسرا:“نعم” لحق الزواج المدني للجميع و”لا” للضريبة على الأغنياء الجدل لا يقتصر على سويسرا

ليست سويسرا الدولة الوحيدة التي أعادت النظر في اتفاقيات التسمية. حيث رفع ستة أزواج دعوى قضائية ضد الحكومة اليابانيةرابط خارجي ، في شهر مارس الجاري، بسبب قانون يلزم الزوجين بالحصول على نفس لقب العائلة. وزعم المشتكون.يات أن هذه العادة تعود إلى قرون مضت، وأنها تعمل على إدامة عدم المساواة. وتعمل المزيد من النساء اليابانيات، ويرغبن في الحفاظ على هويتهن، وتمثّل أسماؤهنّ جزءا أساسيا منها، حسب الشكوى.

وقد أطلقت ألمانيا أيضًا العام الماضي، مناقشات حول مشروع قانونرابط خارجي ، لتحرير القواعد المتعلقة بالألقاب المزدوجة، للأزواج والأطفال والطفلات.

ولكن كانت هناك العديد من المواضع التي آثرت فيها الحكومات عدم التدخل. ففي البرازيل على سبيل المثال، تحدّد التقاليد، لا القانون، ألقاب الأفراد. ولدى معظم الناس لقب يتكون من لقب الأب والأم. ويتم منح أحد اللقبين للأبناء والبنات.

أمّا في إسبانيا، فيحصل الأطفال والطفلات، على اللقب الأول لأبيهم. ن وأمهم. ن. ويمكن للوالدين تحديد الترتيب. ولدى الولايات المتحدة وكندا أيضًا، قوانين مرنة بشأن التسمية. حيث يتمتع الأشخاص في معظم مقاطعات كندا، بحرية أخذ لقب الزوج أو الحصول على لقب مزدوج، باستثناء مقاطعة كيبيك، التي تمنع المرأة من أخذ لقب زوجها.

ويمكن للأزواج في المملكة المتحدة، أيضًا الاختيار، من بين مجموعة متنوعة من الخيارات، وحتى استحداث لقب جديد، إذ يمكن أن يصبح سميث وجونز“سمونز”.

بالعودة إلى سويسرا، لا يزال النقاش محتدمًا. حيث قرر مجلس النواب تأجيل الأمر، معيدًا المبادرة إلى لجنة الشؤون القانونية للمزيد من المراجعة. وبينما كان هناك اتفاق واسع النطاق بشأن إعادة إتاحة استخدام الأزواج للألقاب المزدوجة، دعا العديد من البرلمانيين.ات إلى اعتماد قواعد أكثر بساطة، وإلى المزيد من الوضوح بشأن كيفية تطبيقها على الأطفال والطفلات.

تصحيح: تم تحديث هذه المقالة، لتوضيح أنه كان بإمكان الأزواج، قبل عام 2013، اختيار اسم العائلة المشترك، ولكن اختيار لقب الزوج كان الأكثر شيوعاً.

تحرير: فيرجيني مانجين / دوس.

مساهمات إضافية: رويكو أونو، وجيرالدين وونغ ساك هوي.

ترجمة: مصطفى قنفودي

مراجعة: مي المهدي/أم

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في سويسرا:“نعم” لحق الزواج المدني للجميع و”لا” للضريبة على الأغنياء

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