مظاهرة في سيدني رفضا للإبادة الجماعية بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تظاهر المئات من النشطاء والجالية العربية في أستراليا، في منطقة هايد بارك بمدينة سيدني احتجاجا على استمرار الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الأرض.



وأظهرت مشاهد نشرتها صفحات داعمة لفلسطين في سيدني على مواقع التواصل الاجتماعي، وجود المئات من المحتجين في هايد بارك رافعين لافتات تطالب بالحرية لفلسطين ووقف فوري إطلاق النار في غزة، كما تحدث عدد من المشاركين خلال المظاهرة بينهم أشخاص من أصول فلسطينية.



وتحرك المتظاهرون بعد إلقاء كلمات النشطاء في مسيرة جماعية في شوارع المدينة.

