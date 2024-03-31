مظاهرة في سيدني رفضا للإبادة الجماعية بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تظاهر المئات من النشطاء والجالية العربية في أستراليا، في منطقة هايد بارك بمدينة سيدني احتجاجا على استمرار الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الأرض.
وأظهرت مشاهد نشرتها صفحات داعمة لفلسطين في سيدني على مواقع التواصل الاجتماعي، وجود المئات من المحتجين في هايد بارك رافعين لافتات تطالب بالحرية لفلسطين ووقف فوري إطلاق النار في غزة، كما تحدث عدد من المشاركين خلال المظاهرة بينهم أشخاص من أصول فلسطينية.
وتحرك المتظاهرون بعد إلقاء كلمات النشطاء في مسيرة جماعية في شوارع المدينة.
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