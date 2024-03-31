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مخاوف في إيطاليا من إنهيار 'برج مائل'

3/31/2024 6:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات بأن برج "بيزا" المائل في إيطاليا، سيعود إلى الاستقامة والاعتدال، تتزايد المخاوف من انهيار برج آخر حيث يبدو أنه على وشك الانهيار.

وهذا الأمر دفع السلطات الإيطالية إلى توخي الحذر في محاولات جادة لمنع وقوع كارثة.

برج "غاريسيندا"، الذي يبلغ ارتفاعه 48 مترا، تم إنشاؤه في القرن الثاني عشر ببولونيا، أثناء فترة ازدهار في تاريخ المدينة الشمالية، ولكن بعد قرنين من الزمان، بدأ بالفعل في الميل.
يميل البرج حاليا بزاوية 4 درجات، وهو ما يزيد قليلا عن الميل الحالي 3.9 درجة، لبرج "بيزا" المائل.


وتم إغلاق الشوارع المحيطة بالبرج المحاط بالمباني السكنية، بينما أخذ العلماء يراقبون الهيكل بحثا عن أدلة على الحركة والتصدع، وخلصوا إلى أنه كان "معرضا لخطر كبير".
في وقت سابق، أعلن عمدة بولونيا، ماتيو ليبور، أنه سيتم تركيب الأبراج والكابلات التي كانت تستخدم سابقا لإنقاذ برج "بيزا" المائل جنبا إلى جنب مع سقالات فولاذية مكيفة للمساعدة في منع انهيار برج "غاريسيندا".
ووفقا لليبور، فإن مشروع الترميم "سيكلف نحو 20 مليون دولار، ويمتد لسنوات عدة".
وفي وقت سابق، اكتشفت دراسة سنوية أن الأيقونة الإيطالية برج "بيزا" المائل يزداد استقامة مع مرور الوقت.

سبوتنيك

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