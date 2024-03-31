وزير سابق في نظام كييف: أوكرانيا أمام شهور حاسمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية الأوكراني السابق بافل كليمكين إن أوكرانيا ستواجه شهورا صعبة ومصيرية على خلفية نفاد الأسلحة والذخائر، وتأخّر المساعدات العسكرية الغربية.
وأضاف: "الأشهر الأربعة المقبلة قد تكون حاسمة بالنسبة لكييف.. في الواقع، لن تكون الأشهر المقبلة سهلة".
وربط كليمكين الإقالات الأخيرة التي أجراها فلاديمير زيلينسكي وطالت مستشاريه ومساعديه بصعوبة الوضع الذي تعانيه كييف.
وأقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس السبت عددا من مستشاريه ومساعديه، بينهم سيرغي شيفير يده اليمنى منذ عام 2019.
وعلل مكتب زيلينسكي التغييرات الأخيرة بأنها لصالح تحسين أداء الإدارة.
MENAFN31032024000208011052ID1108040846
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.