وزير سابق في نظام كييف: أوكرانيا أمام شهور حاسمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية الأوكراني السابق بافل كليمكين إن أوكرانيا ستواجه شهورا صعبة ومصيرية على خلفية نفاد الأسلحة والذخائر، وتأخّر المساعدات العسكرية الغربية.

وأضاف: "الأشهر الأربعة المقبلة قد تكون حاسمة بالنسبة لكييف.. في الواقع، لن تكون الأشهر المقبلة سهلة".

وربط كليمكين الإقالات الأخيرة التي أجراها فلاديمير زيلينسكي وطالت مستشاريه ومساعديه بصعوبة الوضع الذي تعانيه كييف.

وأقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس السبت عددا من مستشاريه ومساعديه، بينهم سيرغي شيفير يده اليمنى منذ عام 2019.

وعلل مكتب زيلينسكي التغييرات الأخيرة بأنها لصالح تحسين أداء الإدارة.