الاحتلال يعتقل فلسطينيين بينهم ناشطة حقوقية من الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين فلسطينيين بينهم ناشطة حقوقية من مدينة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا " بأن قوات الاحتلال اعتقلت الناشطة في حقوق الإنسان اريج الجعبري، من منطقة الراس في البلدة القديمة خلال توثيقها اعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينين .
كما اعتقلت رائد هشام المطور من بلدة سعير شرق الخليل، وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته.
وداهمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وبلدة يطا جنوبا وفتشت عدة منازل وعيثت بمحتوياتها.
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