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الاحتلال يعتقل فلسطينيين بينهم ناشطة حقوقية من الخليل

3/31/2024 6:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين فلسطينيين بينهم ناشطة حقوقية من مدينة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا " بأن قوات الاحتلال اعتقلت الناشطة في حقوق الإنسان اريج الجعبري، من منطقة الراس في البلدة القديمة خلال توثيقها اعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينين .
كما اعتقلت رائد هشام المطور من بلدة سعير شرق الخليل، وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته.
وداهمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وبلدة يطا جنوبا وفتشت عدة منازل وعيثت بمحتوياتها.













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