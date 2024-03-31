من فوق جسر.. سائق يلتقط مشهداً مرعباً عن قرب لإعصار في البرتغال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثق سائق كان يعبر جسر "فاسكو دا غاما" في العاصمة البرتغالية لشبونة ظاهرة مناخية غير عادية، قالت وسائل الإعلام إنها ربما تكون إعصاراً أو عموداً مائياً.
وأظهر الفيديو ما يشبه الإعصار أو الدوامة ترتفع من أسفل الجسر في العاصمة البرتغالية إلى أعلى، وسط حالة جوية غير مستقرة وانتشار للغيوم سماء المدينة.
وتمت مشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت صفحة BestWeather أنه إعصار، مشيرة إلى أنه ينتمي لنوع معين من العواصف الرعدية.
العربية
MENAFN31032024000208011052ID1108040843
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.