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من فوق جسر.. سائق يلتقط مشهداً مرعباً عن قرب لإعصار في البرتغال

3/31/2024 6:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثق سائق كان يعبر جسر "فاسكو دا غاما" في العاصمة البرتغالية لشبونة ظاهرة مناخية غير عادية، قالت وسائل الإعلام إنها ربما تكون إعصاراً أو عموداً مائياً.

وأظهر الفيديو ما يشبه الإعصار أو الدوامة ترتفع من أسفل الجسر في العاصمة البرتغالية إلى أعلى، وسط حالة جوية غير مستقرة وانتشار للغيوم سماء المدينة.
وتمت مشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت صفحة BestWeather أنه إعصار، مشيرة إلى أنه ينتمي لنوع معين من العواصف الرعدية.

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