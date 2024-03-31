1.84 % انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين لشهر شباط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين والذي رصد انخفاضاً في أسعار المنتجين الصناعيين نسبته (1.84%) مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعاً بنسبة 0.25% مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.

أما على المستوى التراكمي فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للشهرين الأوليين من عام 2024 بنسبة (1.63%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.



وعليه فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر شباط من عام 2024 ما مقداره 107.14 مقابل 109.15 لنفس الشهر من عام 2023، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر شباط من عام 2024 ما مقداره 107.14 مقابل 106.88 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.

وعلى المستوى التراكمي للشهرين الأوليين من عام 2024 فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين ما مقداره 107.01 مقابل 108.78 لنفس الفترة من عام 2023.



وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر شباط من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 انخفاض أسعار“الصناعات التحويلية” بنسبة (2.39%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، في حين ارتفعت أسعار“الصناعات الاستخراجية” بنسبة 2.74% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار“الكهرباء” بنسبة 2.46% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.



وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر شباط من عام 2024 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لارتفاع أسعار“الصناعات التحويلية” بنسبة 0.22% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وارتفاع أسعار“الصناعات الاستخراجية” بنسبة 2.80% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، في حين انخفضت أسعار“الكهرباء” بنسبة 1.64 % والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.