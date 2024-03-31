بنك إسرائيل يدعم تجنيد الحريديم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال بنك إسرائيل إن تجنيد الحريديم في الجيش سيساهم في تخفيف الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.
وتعيش إسرائيل أزمة سياسية حادة بسبب قانون التجنيد، ففي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.
ويطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد بوضع حد لهذا الإعفاء.
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