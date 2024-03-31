بنك إسرائيل يدعم تجنيد الحريديم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال بنك إسرائيل إن تجنيد الحريديم في الجيش سيساهم في تخفيف الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.



وتعيش إسرائيل أزمة سياسية حادة بسبب قانون التجنيد، ففي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.



ويطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد بوضع حد لهذا الإعفاء.

