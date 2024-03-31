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تركيا.. مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء اشتباك في أحد المراكز الانتخابية

3/31/2024 6:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مصدر بمقتل شخص وإصابة 11 آخرين، اليوم الأحد، إثر شجار مسلح نشب خلال عملية الاقتراع، بأحد المراكز الانتخابية في منطقة سور بمدينة دياربكر جنوب شرقي تركيا.

وبحسب تقارير إعلامية، فإنه أثناء التصويت اندلع اشتباك بين مجموعتين من الناخبين، استخدموا خلاله الأسلحة والعصي والحجارة.
ونتيجة للحادث، توفي شخص وأصيب 11 آخرون، نقل اثنان منهم إلى المستشفى في حالة خطيرة. كما تضررت سيارتا إسعاف بالحجارة.
وتشهد تركيا اليوم الأحد انتخابات الحكومات المحلية، وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، سيشارك في التصويت 61.4 مليون ناخب، مع توفير حوالي 600 ألف مسؤول عن إنفاذ القانون الأمن.
وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعلن أن الانتخابات البلدية المقبلة في 31 مارس المقبل هي الأخيرة في مسيرته السياسية.
ولاحقا، أشار الممثل الرسمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جيليك، إلى أن تصريح أردوغان حول "الانتخابات الأخيرة" لا يعني ابتعاده عن السياسة.

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