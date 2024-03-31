زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تونغا في جنوب المحيط الهادئ

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تونغا في جنوب المحيط الهادئ
التاريخ
3/31/2024 6:11:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر تونغا في جنوب المحيط الهادئ.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الزلزال وقع على بعد 155 كيلومترًا شمال غربي هوما، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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