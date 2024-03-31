زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تونغا في جنوب المحيط الهادئ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر تونغا في جنوب المحيط الهادئ.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الزلزال وقع على بعد 155 كيلومترًا شمال غربي هوما، وعلى عمق 10 كيلومترات.



ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.



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