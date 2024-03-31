5 أضرار لتناول المخللات في رمضان.. احذرها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتاد بعض الأشخاص على تناول المخللات بجانب بعض الأطعمة باعتبارها تعطي مذاقًا جيدًا، ولكن الإفراط في تناولها قد يتسبب في ظهور بعض المضاعفات الصحية.

أضرار تناول المخللات في رمضان



1- الجفاف

تحتوي المخللات على نسبة عالية من الأملاح، مما يسبب الشعور بالعطش الشديد خلال فترة الصيام، مما يعرض الشخص الشخص لزيادة فرص الإصابة بالجفاف.



2- اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يسبب تناول المخللات في الإصابة بحرقة المعدة، خاصًة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية المعدة، بالإضافة إلى ذلك يزيد ذلك من عدم القدرة على الهضم بشكل جيد وبالتالي الإصابة بعسر الهضم والانتفاخ.



3- ارتفاع ضغط الدم

عادًة ما تزيد المخللات من احتباس السوائل في الجسم، مما يُسبب ارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب الحرص على تجنب تناول المخللات بكميات كبيرة.



4- زيادة الوزن

أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن المخللات تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والأملاح، مما قد يسبب زيادة الوزن بشكل ملحوظ خاصة إذا تم الإفراط في تناولها، مما يتطلب الحذر جيدًا عند تناولها.



5- حصوات الكلى

تحتوي المخللات على كمية كبيرة من الملح، مما يزيد من فرص الإصابة بحصوات الكلى خاصًة إذا تم تناولها بكميات كبيرة، لذلك يفضل الابتعاد عن المخللات من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.



نصائح لتقليل أضرار المخللات

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للحد من أضرار المخللات حيث تتضح في:

- تناول كميات قليلة من المخللات.

- اختيار المخللات المصنعة بطرق صحية.

- غسل المخللات جيدًا قبل تناولها.

- شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف.

- تناول الفواكه والخضروات الطازجة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

- استشارة الطبيب في حالة وجود أي أمراض مُزمنة.

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