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محلي يستضيف المدير التجاري لشركة ألمنيوم البتراء عمر عبد العزيز

3/31/2024 6:11:21 AM
(MENAFN- Amman Net) استضافت فقرة "
محلي" ضمن برنامج "طلة صبح“
المدير التجاري لشركة ألمنيوم البتراء عمر عبد العزيز

شركة المنيوم البتراء هي شركة متخصصة في صناعة وتصنيع منتجات الألمنيوم وتغليف المباني. تأسست في الأردن وتوسعت لتغطي فروعها الوطن العربي وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال في المنطقة. تقدم شركة المنيوم البتراء مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة من الألمنيوم، بما في ذلك النوافذ، الأبواب، الواجهات وكل ما يخص تغليف المباني.

وأشار عبد العزيز في اللقاء
أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة المحلي والمطلوب لتجاوزها.


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