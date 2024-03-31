محلي يستضيف المدير التجاري لشركة ألمنيوم البتراء عمر عبد العزيز

(MENAFN
- Amman Net) استضافت فقرة "
محلي" ضمن برنامج "طلة صبح“
المدير التجاري لشركة ألمنيوم البتراء عمر عبد العزيز
شركة المنيوم البتراء هي شركة متخصصة في صناعة وتصنيع منتجات الألمنيوم وتغليف المباني. تأسست في الأردن وتوسعت لتغطي فروعها الوطن العربي وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال في المنطقة. تقدم شركة المنيوم البتراء مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة من الألمنيوم، بما في ذلك النوافذ، الأبواب، الواجهات وكل ما يخص تغليف المباني.
وأشار عبد العزيز في اللقاء
أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة المحلي والمطلوب لتجاوزها.
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