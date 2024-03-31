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الاحصاء : ارتفاع حاد في أسعار المنتج خلال شهر شباط الماضي

3/31/2024 6:10:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعا حادا نسبته 3.97% خلال شباط 2024 مقارنة مع شهر كانون الثاني 2024، حيث بلغ الرقم القياسي العام 139.41 خلال شباط مقارنة ب 134.09 خلال كانون الثاني (سنة الأساس 2019 = 100).

وأضاف الإحصاء في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعا حادا نسبته 4.21%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا 142.22 خلال شهر شباط الماضي مقارنة ب 136.48 خلال شهر كانون الثاني.

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة خلال شهر كانون ثاني 2024

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعا نسبته 1.23%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 113.19 خلال شهر شباط 2024 مقارنة بـ111.81 خلال شهر كانون ثاني 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية خلال شهر كانون ثاني 2024

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعا حادا نسبته 9.73%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية بنسبة 17.51%، حيث بلغ متوسط سعر سمك سلطان ابراهيم والدنيس 850 شيقل/ 10 كغم لكل منهما.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة ارتفاعا حادا نسبته 13.62%، حيث بلغ متوسط سعر كل من؛ الملفوف الأبيض 3.20 شيقل/كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية 4.71 شيقل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 4.10 شيقل/كغم، وكوسا صغير الحجم 6.41 شيقل/كغم، والفلفل الأخضر الحار 5.18 شيقل/كغم، والفلفل الحلو 4.11 شيقل/كغم، وفاصولياء خضراء عريضة 17.00 شيقل/كغم، والبصل الجاف 15.69 شيقل/كغم، والبطاطا 5.57 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعا حادا نسبته 4.90%، حيث بلغ متوسط سعر عجل بلدي حي 19.36 شيقل/كغم، وخاروف بلدي حي 35.30 شيقل/كغم، وماعز بلدي حي 31.30 شيقل/كغم، والبيض الطازج 29.54 شيقل/2كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر دجاج لاحم حي كبير 13.35 شيقل/كغم.

ولفت الإحصاء إلى أن أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة سجلت ارتفاعا حادا نسبته 3.71%، حيث بلغ متوسط سعر كل من؛ البرتقال 7.32 شيقل/كغم، والكلمنتينا 6.00 شيقل/كغم، والليمون 4.06 شيقل/كغم، والبوملي 5.71 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.77%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

أما أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء سجلت رارتفاعا نسبته 0.52% خلال شهر شباط 2024 مقارنة بشهر كانون ثاني 2024، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 0.21%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة منتجات المخابز بنسبة 3.61%، وتجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.85%، رغم انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ صناعة الملابس بمقدار 0.91%، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 0.68%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 0.57%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بمقدار 0.45%.

في حين سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر شباط 2024، حيث استقر الرقم القياسي عند 102.46، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

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