حكومة الدمار يجب أن تذهب.. لابيد يطالب بانتخابات مبكرة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد برحيل حكومة نتنياهو والذهاب لانتخابات مبكرة، وذلك بعد أن فشلت في إعادة المختطفين لدى حماس، حسب لابيد.

وكتب لابيد عبر منصة "إكس" أن "وزراء حكومة نتنياهو، يظهرون على الهواء، الواحد تلو الآخر هذا الصباح، ويهاجمون أهالي المحتجزين، أنتم مجانين، لقد تم اختطاف الشابات وكبار السن والأطفال تحت مراقبتكم".

وأضاف لابيد: "لقد فشلت حكومة نتنياهو، لمدة نصف عام في إعادة المحتجزين إلى منازلهم ثم يلومون عائلاتهم بعد ذلك؟ إن حكومة الدمار هذه يجب أن تعود إلى ديارها، وإجراء انتخابات مبكرة الآن".

من جانبها تستعد الجماعات المناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو، وعائلات المحتجزين لإقامة مدينة خيام لمدة 4 أيام، خارج الكنيست، للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وإجراء انتخابات جديدة في دولة الاحتلال.

و خرج عشرات الآلاف ليلة أمس السبت في احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، ودعا المتحدثون الحاضرين إلى "النزول إلى الشوارع"، والانضمام إلى المتظاهرين المناهضين للحكومة في قلب المدينة.