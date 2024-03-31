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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 80 هدفا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

3/31/2024 6:10:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف نحو 80 هدفا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيانه: "على مدار آخر أربع وعشرين ساعة أغار سلاح الجو على حوالي 80 هدفا في أنحاء قطاع غزة".

وأضاف: "بين الأهداف التي تمت مهاجمتها مبان عسكرية وبنى تحتية عسكرية أخرى في منطقة القطاع، قوات الفرقة 98 تواصل نشاطها في جنوب قطاع غزة، ومقاتلو مجموعة القتال التابعة للواء 7 وقوات سلاح الجو قضت على مخربين في المنطقة كما وتم تدمير عدة بنى عسكرية تحتية من قبل قوات هندسية" حسب زعمهم.

وتابع: "قوات مجموعة القتال التابعة لفرقة الكوماندوز تستمر في نشاطها في حي الأمل، حيث قضت مع سلاح الجو على مسلحين ودمرت بنى تحتية أطلِق منها النار باتجاه القوات".

وأشار إلى أنه "في نشاط آخر في المنطقة، قضى مقاتلو مجموعة القتال التابعة للواء غعفاتي بنيران القناصة والقذائف المدفعية على حوالي 15 مسلحًا على مدار آخر أربع وعشرين ساعة. وذلك إلى جانب الوسائل القتالية التي عثرت عليها القوات في المنطقة، منها القنابل اليدوية، وقطع السلاح والعتاد العسكري".

المصدر: RT





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