قلقيلية: المحافظ يلتقي وفدا من جمعية إغاثة أطفال فلسطين

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- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- التقى اللواء حسام أبو حمدة محافظ محافظة قلقيلية في مكتبه اليوم وفداً من جمعية إغاثة أطفال فلسطين ضم ". مها المدني منسقة محافظتي طولكرم وقلقيلية، واية حرب الباحثة الاجتماعية في الجمعية"، بحضور محمد خضر مدير عام الشؤون العامة.
وخلال اللقاء أشاد المحافظ بالدور الهام الذي تقوم به جمعية إغاثة أطفال فلسطين وأكد ان هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها شعبنا تتطلب جهدا مضاعفاً واسناداً لمحافظة قلقيلية لخصوصيتها وبما يتناسب وحجم التحديات التي تواجهها، معرباً عن دعمه الدائم للجمعية ومرحبا بالشراكة ما بين المحافظة والجمعية والتي بدأت منذ عدة سنوات.
من جانبهم أكد ممثلو الجمعية على خصوصية محافظة قلقيلية وشكروا المحافظ واسرة المحافظة على تواصلهم الدائم والتعاون الدائم ما بين الجانبين وقدموا استعراضا لبرامج الجمعية خلال الفترة المقبلة.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا تتعلق بعمل الجمعية في المحافظة واليات تنفيذ البرامج المقرة من قبل الجمعية.
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