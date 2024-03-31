قلقيلية: المحافظ يلتقي وفدا من جمعية إغاثة أطفال فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- التقى اللواء حسام أبو حمدة محافظ محافظة قلقيلية في مكتبه اليوم وفداً من جمعية إغاثة أطفال فلسطين ضم ". مها المدني منسقة محافظتي طولكرم وقلقيلية، واية حرب الباحثة الاجتماعية في الجمعية"، بحضور محمد خضر مدير عام الشؤون العامة.

وخلال اللقاء أشاد المحافظ بالدور الهام الذي تقوم به جمعية إغاثة أطفال فلسطين وأكد ان هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها شعبنا تتطلب جهدا مضاعفاً واسناداً لمحافظة قلقيلية لخصوصيتها وبما يتناسب وحجم التحديات التي تواجهها، معرباً عن دعمه الدائم للجمعية ومرحبا بالشراكة ما بين المحافظة والجمعية والتي بدأت منذ عدة سنوات.

من جانبهم أكد ممثلو الجمعية على خصوصية محافظة قلقيلية وشكروا المحافظ واسرة المحافظة على تواصلهم الدائم والتعاون الدائم ما بين الجانبين وقدموا استعراضا لبرامج الجمعية خلال الفترة المقبلة.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا تتعلق بعمل الجمعية في المحافظة واليات تنفيذ البرامج المقرة من قبل الجمعية.