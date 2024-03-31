الاحتلال يعتقل 25 مواطنا من الضفة والقدس

(MENAFN
- Palestine News Network ) محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال يوم أمس، واليوم الأحد (25) مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم ستة من النساء أفرج عنهم لاحقاً.
وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي القدس والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، جنين، طوباس، قلقيلية، وبيت لحم.
إلى جانب ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 16 مواطناً من الأراضي المحتلة عام 1948، أثناء خروجهم من المسجد الأقصى المبارك يوم أمس.
فيما تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو (7895)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
يشار إلى أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.
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