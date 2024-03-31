الاحتلال يعتقل 25 مواطنا من الضفة والقدس

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال يوم أمس، واليوم الأحد (25) مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم ستة من النساء أفرج عنهم لاحقاً.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي القدس والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، جنين، طوباس، قلقيلية، وبيت لحم.

إلى جانب ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 16 مواطناً من الأراضي المحتلة عام 1948، أثناء خروجهم من المسجد الأقصى المبارك يوم أمس.

فيما تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو (7895)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.