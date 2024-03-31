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قطر للطاقة تؤجر 19 سفينة لتعزيز أسطول شحن الغاز المسال

3/31/2024 6:09:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبرمت شركة قطر للطاقة عدة عقود تأجير مع عدد من مالكي السفن الآسيويين لتعزيز أسطول الشحن الخاص بها عبر إضافة 19 ناقلة للغاز الطبيعي المسال قبل توسع كبير في الإنتاج.
وفي مراسم أقيمت في مقر الشركة الرئيسي بالدوحة، وقعت قطر للطاقة عقودا لاستئجار 6 سفن من شركة "سي.إم.إي.إس" الصينية لشحن الغاز الطبيعي المسال وستة سفن من "شاندونغ" للطاقة البحرية وثلاث سفن من "إم.آي.إس.سي برهاد" وأربع سفن من "كاواساكي كيسن كايشا" و"هيونداي جلوفيس".
وكانت قطر للطاقة قد تعاقدت في السابق على بناء 77 سفينة في أحواض بناء سفن كورية وصينية في المراحل الأولى من برنامج لشراء ناقلات للغاز الطبيعي المسال.

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