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رئيس الفيدرالي: لا خوف من الركود..ولسنا في عجلة لخفض الفائدة

3/31/2024 6:09:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن الركود الأمريكي لا يشكل مصدر قلق فوري، وأن البنك الرئيسي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.


وأقر باول بأن بيانات التضخم الجديدة التي تم إصدارها في وقت سابق تتماشى مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي.


وفي الوقت نفسه، تحدث عن مدى عدم ملاءمة خفض أسعار الفائدة حتى يكون هناك اعتقاد قوي بأن التضخم يسير على الطريق الصحيح نحو الهدف المتوقع وهو 2٪.


وقال باول: "حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بهذه الوتيرة القوية، وحقيقة أن سوق العمل لا يزال قوياً للغاية، يمنحنا الفرصة لنكون أكثر ثقة قليلاً بشأن انخفاض التضخم قبل أن نتخذ الخطوة المهمة المتمثلة في خفض أسعار الفائدة".

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