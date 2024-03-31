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د نورة المشعان اعترضت على قرار البلدي استملاك القسائم أقل من 500م2 في السالمية

3/31/2024 6:05:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
اعترضت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان، على قرار المجلس البلدي بشأن تحويل استعمال واستملاك بعض القسائم السكنية في القطع 12 و66 و80 و227 من منطقة السالمية على النحو التالي:
٭ تحويل استعمالات القسائم السكنية: 12 و66 و80 و227 إلى السكن الاستثماري.
٭ استملاك الدولة للقسائم السكنية التي تقل مساحتها عن 500م2 متر مربع.
٭ إعادة تنظيم هذه القطع والمنطقة بشكل عام مع تطوير خدمات البنية التحتية فيها لمزيد من الدراسة.

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