د نورة المشعان اعترضت على قرار البلدي استملاك القسائم أقل من 500م2 في السالمية

(MENAFN
- Al-Anbaa) بداح العنزي
اعترضت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان، على قرار المجلس البلدي بشأن تحويل استعمال واستملاك بعض القسائم السكنية في القطع 12 و66 و80 و227 من منطقة السالمية على النحو التالي:
٭ تحويل استعمالات القسائم السكنية: 12 و66 و80 و227 إلى السكن الاستثماري.
٭ استملاك الدولة للقسائم السكنية التي تقل مساحتها عن 500م2 متر مربع.
٭ إعادة تنظيم هذه القطع والمنطقة بشكل عام مع تطوير خدمات البنية التحتية فيها لمزيد من الدراسة.
MENAFN31032024000130011022ID1108040818
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.