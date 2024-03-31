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العروبة يتخطى يونايتد ويعزز صدارته للهواة بالنقطة 61 والنواخذة يحقق الأهم أمام الظفرة

3/31/2024 6:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


عزز العروبة صدارته لدوري الدرجة الأولى بعد فوزه الدراماتيكي على مضيفه يونايتد بنتيجة 3-2 ، ليصل المتصدر بنقاطه الى 61 نقطة ، وأحرز ثلاثية العروبة كل من كاربينو وأحمد يدعو مدافع يونايتد بالخطأ في مرماه والحساني تامبورا في الدقائق 53 ،58 ،87 ، وأحرز ثنائية يونايتد الارجنتيني لويس مارسيلو في الدقيقتين 12 ،73 .

وفي مباراة ثانية حقق دبا الفجيرة فوزاً غالياً خارج الديار على الظفرة بهدف اللاعب عامر عمر في الدقيقة 56 ، ليرفع رصيده الى 45 نقطة في المركز الثالث وبقى الخاسر عند 40 نقطة رابعاً ، وتعادل غلف اف سي والذيد 1-1 تقدم الذيد عن طريق اللاعب لامار اونيل في الدقيقة 74 وعدل لغلف ايودي ادينكا في الدقيقة 83 ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد الذيد الى 27 وغلف إلى 22 نقطة .

وتتواصل مباريات الأسبوع 26 اليوم الاحد
وتأخذ مباراة دبا الحصن الوصيف برصيد 47 نقطة أمام مسافي الثامن
ب 35 نقطة أهمية كبيرة في أروقة الفريقين ودائماً ما تكون الاثارة حاضرة خلال مباراة الأخضرين ، في وقت ستكون فيه مواجهات العربي ضد مصفوت ، والحمرية
بالفجيرة
"تحصيل حاصل" وتحسين مراكز بعد ابتعاد الفرق الأربعة في اللحاق بركب الصدارة ، ويستقبل الجزيرة الحمراء جاره
الرمس
في ديربي رأس الخيمة وتعبر هذه المباراة في غاية الأهمية لفريق الرمس القابع في مركزه الأخير برصيد 10 نقاط في وقت يحتل فيه الجزيرة الحمراء المركز العاشر برصيد 30 نقطة .

فيما يواجه غلف يونايتد الرابع عشر برصيد 21 نقطة
فريق سيتي صاحب المركز قبل الأخير بعشرة نقاط .

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