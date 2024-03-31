العروبة يتخطى يونايتد ويعزز صدارته للهواة بالنقطة 61 والنواخذة يحقق الأهم أمام الظفرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
عزز العروبة صدارته لدوري الدرجة الأولى بعد فوزه الدراماتيكي على مضيفه يونايتد بنتيجة 3-2 ، ليصل المتصدر بنقاطه الى 61 نقطة ، وأحرز ثلاثية العروبة كل من كاربينو وأحمد يدعو مدافع يونايتد بالخطأ في مرماه والحساني تامبورا في الدقائق 53 ،58 ،87 ، وأحرز ثنائية يونايتد الارجنتيني لويس مارسيلو في الدقيقتين 12 ،73 .
وفي مباراة ثانية حقق دبا الفجيرة فوزاً غالياً خارج الديار على الظفرة بهدف اللاعب عامر عمر في الدقيقة 56 ، ليرفع رصيده الى 45 نقطة في المركز الثالث وبقى الخاسر عند 40 نقطة رابعاً ، وتعادل غلف اف سي والذيد 1-1 تقدم الذيد عن طريق اللاعب لامار اونيل في الدقيقة 74 وعدل لغلف ايودي ادينكا في الدقيقة 83 ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد الذيد الى 27 وغلف إلى 22 نقطة .
وتتواصل مباريات الأسبوع 26 اليوم الاحد
وتأخذ مباراة دبا الحصن الوصيف برصيد 47 نقطة أمام مسافي الثامن
ب 35 نقطة أهمية كبيرة في أروقة الفريقين ودائماً ما تكون الاثارة حاضرة خلال مباراة الأخضرين ، في وقت ستكون فيه مواجهات العربي ضد مصفوت ، والحمرية
بالفجيرة
"تحصيل حاصل" وتحسين مراكز بعد ابتعاد الفرق الأربعة في اللحاق بركب الصدارة ، ويستقبل الجزيرة الحمراء جاره
الرمس
في ديربي رأس الخيمة وتعبر هذه المباراة في غاية الأهمية لفريق الرمس القابع في مركزه الأخير برصيد 10 نقاط في وقت يحتل فيه الجزيرة الحمراء المركز العاشر برصيد 30 نقطة .
فيما يواجه غلف يونايتد الرابع عشر برصيد 21 نقطة
فريق سيتي صاحب المركز قبل الأخير بعشرة نقاط .
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