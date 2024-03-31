الجوز البرازيلي ضحية إزالة الغابات في بوليفيا

يقصد فيتال مونيوز غابات الأمازون في بوليفيا بحثاً عن آخر كميات من الجوز البرازيلي لهذا الموسم... وينتابه كالآلاف من جامعي هذه الفاكهة التي تُصدَّر إلى بلدان كثيرة، قلق من استمرار عمليات إزالة الغابات التي تتسبب بانخفاض كميات المحاصيل.

ويقول الرجل البالغ من العمر 76 عاما، وهو من سكان مجتمع صغير يضم 42 عائلة في كوبيخا الواقعة في منطقة باندو الحدودية مع البرازيل، إنّ "الغابة تختفي (...) لا أتخيل حياتي من دونها".

ويضيف "كنّا نحصد حزماً أكثر في السابق (...) لكنّ الغابة تبتعد"، مبدياً قلقه من تراجع غابات الأمازون مع مرّ السنين بسبب إزالة الغابات.

ويتعيّن عليه راهناً السير مع خمسة من أبنائه السبعة الذين يمارسون قطف الجوز مثله، لنصف ساعة أو أكثر حتى يصلوا إلى منطقة حصاد، بينما كان في السابق يجتاز مسافة لا تتجاوز ربع ساعة.

وفي ظل نباتات كثيفة، يدخل في أعماق الغابة الرطبة ليحصد آخر كميات من ثمار الجوز للموسم الذي عادةً ما يمتد من ديسمبر حتى مارس.

وباستخدام منجل، يفتح القشرة البنية السميكة لثمار الجوز الأمازوني (اسمه العلمي بيرتوليتسيا اكسيلسا)، وهي شجرة يصل ارتفاعها إلى 60 مترا وتعيش حتى ألف سنة.

في داخل الثمرة، يحتوي الجوز الذي يشبه الهلال بشكله، على المادة البيضاء الشهيرة في مختلف أنحاء العالم لفوائدها الصحية المتعددة.

وفي يوم واحد، يستطيع قاطف الجوز تعبئة حزمة وزنها 70 كيلوغراماً ثم بيعها بما يعادل 35 دولارا.

لا تعقيم بالبخار

في العام 2020، كانت بوليفيا المصدّر الرئيسي لهذه الفاكهة المعروفة بفوائدها الغذائية، متقدمةً بفارق كبير عن بيرو والبرازيل، بحسب المعهد البوليفي للتجارة الخارجية (IBCE).

لكن سنة 2023، صدّرت البلاد 23 ألف طن فقط، في رقم شهد انخفاضاً بنسبة 15% عن أرقام العام السابق، بحسب المعهد نفسه.

ويُصدَّر كل الإنتاج تقريباً (90%) إلى هولندا والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والبرازيل.

ويؤكد مهندس الغابات بول كارديناس من مركز البحوث والنهوض بالفلاحين (Cipca)، أن "إزالة الغابات مشكلة تؤثر على إنتاج الجوز البرازيلي".

ويشير إلى أن "حرائق الغابات ربما تسببت بانخفاض أعداد الحشرات الملقحة، مما أدّى تالياً إلى تأثر إنتاج الجوز".

ومع تدمير قرابة 400 ألف هكتار من الغابات، تُعدّ بوليفيا إحدى الدول الثلاث في العالم التي خسرت أكبر معدّل من الغابات الاستوائية سنة 2022، بحسب ما يظهر أحدث تقرير صادر عن منصة "غلوبل فورست ووتش". ويعود سبب ذلك إلى حرائق الغابات التي تنسبها الحكومة إلى مجال الصناعات الزراعية.

وتشير الوكالة الوطنية للأغذية إلى أنّ أكثر من 25 ألف أسرة في بوليفيا مخصصة لحصاد هذه الفاكهة التي لا تستلزم زراعتها أسمدة أو مبيدات حشرية، في حين تتم عملية التلقيح بشكل طبيعي عن طريق النحل أو القوارض الصغيرة.

وبحسب الأرقام الرسمية، تغطي منطقة الإنتاج حوالي 100 ألف كيلومتر مربع، أي 10% من مساحة البلاد.

ويقول والتر ألفيس، وهو قاطف جوز يبلغ 39 عاما، "لا نعتمد التعقيم بالبخار، بل نتتبع المسارات التي سنخترقها من دون إلحاق أضرار بالنبتة الأم ".





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