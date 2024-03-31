Sunday, 31 March 2024 02:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع طبي وقفي بقيمة 150 مليون درهم

3/31/2024 6:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، توقيع مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" اتفاقية مع رجل الأعمال
عبدالرحيم محمد بالغزوز الزرعوني تتضمن مساهمة لإنشاء مجمع طبي وقفي بقيمة 150 مليون درهم.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "وقعت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" اتفاقية مع رجل الأعمال
عبدالرحيم محمد بالغزوز الزرعوني تتضمن مساهمة لإنشاء مجمع طبي وقفي بقيمة 150 مليون درهم
... نشكر
عبدالرحيم الزرعوني على هذه المبادرة ونشكر دعم مجتمع الأعمال للمشاريع الخيرية".


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN31032024000110011019ID1108040810

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث