حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع طبي وقفي بقيمة 150 مليون درهم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، توقيع مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" اتفاقية مع رجل الأعمال

عبدالرحيم محمد بالغزوز الزرعوني تتضمن مساهمة لإنشاء مجمع طبي وقفي بقيمة 150 مليون درهم.



وقال سموه على حسابه في منصة إكس "وقعت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" اتفاقية مع رجل الأعمال

عبدالرحيم محمد بالغزوز الزرعوني تتضمن مساهمة لإنشاء مجمع طبي وقفي بقيمة 150 مليون درهم

... نشكر

عبدالرحيم الزرعوني على هذه المبادرة ونشكر دعم مجتمع الأعمال للمشاريع الخيرية".





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