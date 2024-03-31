لينكد إن تختبر إضافة خدمة الفيديوهات القصيرة إلى تطبيقها

تختبر منصة التواصل الاجتماعي للمهنيين لينكد إن خاصية جديدة للسماح بنشر الفيديوهات القصيرة على طريقة تطبيق تيك توك على تطبيقها.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه مع الاختبار الجديد تنضم منصة لينكد إن إلى عدد متزايد من التطبيقات التي أطلقت خدمة الفيديوهات القصيرة على غرار تيك توك ومنها إنستغرام ويوتيوب وسناب شات ونتفليكس.

يذكر أن أوستن نل مدير تخطيط في وكالة لمؤثري شبكات التواصل الاجتماعي تدعى ماكيني أول من رصد بدء اختبار الخاصية الجديدة على منصة لينكد إن. ونشر نل عرضا قصيرا على منصة لينكد إن يكشف الخاصية الجديدة، التي تظهر على شريط التصفح على تطبيق لينكد إن في صورة زر باسم "فيديو".

وبمجرد النقر على زر "فيديو" ستدخل إلى مربع لعرض الفيديوهات القصيرة التي يمكن للمستخدم تصفحها ومشاهدتها. كما يمكن للمستخدم التعبير عن الإعجاب بالفيديو أو كتابة تعليق عليه أو مشاركته مع آخرين.

ولم تكشف شركة لينكد إن مزيدا من التفاصيل بشأن كيفية تحديد الفيديوهات التي ستظهر على صفحة كل مستخدم.

وتشبه الإضافة الأخيرة خدمات بث الفيديوهات القصيرة على التطبيقات الأخرى، لكن في حين أن الفيديوهات على التطبيقات الأخرى تقدم محتوى متنوعا من الكوميديا إلى فيديوهات الطهي، فإن فيديوهات لينكد إن ستركز على الوظائف والمهن. وفي حين يمكن للمستخدم دائما نشر فيديوهات على لينكد إن، فإن التخصيص الأخير يستهدف زيادة التواصل والاستكشاف على المنصة من خلال توفير فيديوهات قصيرة يمكن للمستخدمين مشاهدتها بسرعة.

وتقول لينكد إن المملوكة لمجموعة مايكروسوفت الأمريكية إن الفيديوهات أصبحت أحد الأشكال التي يرغب فيها المستخدمون بشكل متزايد من أجل التعلم من المهنيين والمحترفين، ولذلك بدأنا اختبار طريقة جديدة تتيح للمستخدمين استكشاف الفيديوهات المناسبة لاهتماماتهم.

ونظرا لآن اختبار هذه الخاصية مازال في مراحله الأولى، فإن عددا قليلا من المستخدمين هم الذين يمكنهم الوصول إليها على التطبيق حاليا.



