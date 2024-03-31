إطلاق نسخة جديدة من خدمة «يوتيوب شورتس» للمشتركين فقط

أطلقت منصة نشر الفيديوهات يوتيوب نسخة جديدة من خدمة يوتيوب شورتس للفيديوهات القصيرة للمشتركين فقط، وتسمح لمنتجي المحتوى بمشاركة فيديوهاتم القصيرة حصريا مع مشتركيهم الذين يدفعون مقابل المشاهدة.

وتتيح الخدمة الجديدة لأصحاب الاشتراكات المدفوعة الوصول إلى محتوى إضافي، إلى جانب المزايا الحالية التي تتضمن أشياء مثل تخصيص رموز تعبيرية وملصقات ومشاهدة البث المباشر وغير ذلك.

ويمكن أن تشجع الخاصية الجديدة واسمها "فيديوهات قصيرة للأعضاء فقط" على يوتيوب المستخدمين على الاشتراك في عضوية مدفوعة على المنصة. وتقول يوتيوب إن منتجي المحتوى يمكن أن يستخدموا الخيار الجديد لمشاركة إعلان خاص أو نشر منتج أو اتفاق محدد الوقت.

كما يمكن لمنتجي المحتوى استخدام الخاصية الجديدة للدخول في حوار مباشر في صورة أسئلة وإجابات مع المشاهدين، أو عرض مشاهد الكواليس أو لقطات مع فيديوهات منتظر عرضها في وقت لاحق.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في الوقت الذي فتحت فيه منصة تيك توك المنافسة لخدمتها المدفوعة أمام المزيد من صناع المحتوى. وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت تيك توك إعادة تسمية أداة تحقيق الدخل من بث الفيديوهات مباشرة المعروفة باسم "الاشتراك المباشر" إلى "الاشتراك" مع السماح لصناع المحتوى الذين لا يقدمون بثا مباشرا بالاستفادة منها.

وتعني هذه الخطوة أن صناع المحتوى العاديين سيتمكنون من نشر مقاطع فيديو حصرية لا يمكن مشاهدتها إلا للمشتركين الذين يدفعون رسومًا.

وبعد رفع الفيديو القصير على منصة يوتيوب، يمكن لصناع المحتوى اختيار جعلها متاحة فقط للمشتركين في قناتهم، من خلال خيار "الأعضاء فقط" في قسم "العرض". كما يمكن لصناع المحتوى تحديد فيديو موجود لكي يظهر للمشتركين فقط.

علاوة على ذلك يمكن لصناع المحتوى وضع جدول زمني لنقل الفيديو من فئة الاعضاء فقط إلى النشر العام لكي يتيحوا للمشتركين فرصة مشاهدة المحتوى قبل الآخرين بفترة من الوقت.



