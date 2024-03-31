22 % من الألمان لا يستطيعون تحمل تكاليف عطلة لمدة أسبوع بعيداً عن المنزل



كشفت بيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن ما يقرب من ربع سكان ألمانيا غير قادرين على تحمل تكاليف قضاء عطلة لمدة أسبوع واحد بعيدا عن المنزل كل عام.

وتكشف الأرقام التي طلبتها النائبة في البرلمان الألماني، سارا فاجنكنشت، أن 6ر22% من الألمان افتقروا للأموال اللازمة لقضاء عطلة مدتها أسبوع واحد في عام 2023. وبين الأسر ذات العائل الواحد، ارتفعت النسبة إلى 2ر43%، وبين الأسر التي تضم شخصين بالغين وثلاثة أطفال أو أكثر بلغت 3ر31%.

وارتفعت نسبة السكان غير القادرين على تحمل تكاليف عطلة مدتها أسبوع واحد بمقدار 4ر0 نقطة مئوية على أساس سنوي. ووفقا للبيانات، فإن حوالي 4ر30% من العزاب و8ر16% من الأزواج لا يستطيعون تحمل تكاليف رحلة من هذا النوع، مع ارتفاع كلا الرقمين قليلا خلال العام الماضي.

ووصفت فاجنكنشت، التي أسست حزبا شعبويا في بداية هذا العام بعد انفصالها عن حزب "اليسار"، الأرقام بأنها مشينة، وقالت: "ما يقرب من ربع الألمان غير قادرين على الاستراحة لمدة أسبوع".

وانتقدت فاجنكنشت الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس، واتهمته بإفقار ملايين الألمان، وقالت: "نحن بحاجة إلى تغيير جذري في السياسات الاقتصادية والاجتماعية".

وعلى مدار السنوات الماضية أظهرت بيانات "يوروستات" تغيرا طفيفا في نسبة السكان الألمان غير القادرين على تحمل تكاليف رحلة مدتها أسبوع. وفي عام 2020 كانت نسبتهم 4ر22%، ثم انخفضت عام 2021 إلى 9ر19%، ثم ارتفعت إلى 2ر22% عام 2022، و6ر22% العام الماضي.