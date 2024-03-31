«طرق دبي» ترسي حزمة عقود مشروع تطوير 22 محطة ركاب وإيواء حافلات

أرست هيئة الطرق والمواصلات حزمة عقود مشروع الخطة الثلاثية لتطوير 22 محطة ركاب وإيواء حافلات، منها 16 محطة لركاب حافلات المواصلات العامة، و6 محطات إيواء للحافلات، تشمل تطوير البنية التحتية للمباني، وتوفير مرافق متكاملة لخدمة الركاب، وتحديث صالات انتظار الركاب، ومكاتب خدمة السائقين، وساحة مبيت الحافلات، وورش صيانة المحركات، وحارات فحص وصيانة الحافلات، بهدف تقديم خدمة جديدة ومتكاملة ترتقي بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي المواصلات العامة.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي تطوير محطات ركاب حافلات المواصلات العامة، ومحطات الإيواء، استكمالا لجهود الهيئة في تطوير البنية التحتية لنظام النقل الجماعي، لتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم اليومية، حيث روعي في عملية التطوير الشاملة، أن يتجاوز دور المحطات المفهوم السائد في نقل الركاب فقط، إلى تقديم خدمات متكاملة لتسهيل رحلة الركاب وتحقيق السعادة لهم، وتطوير الخدمات المقدمة لفئة أصحاب الهمم، إلى جانب توفير مواقف مخصصة للدراجات الهوائية، والتكامل مع خدمة مترو دبي، ومركبات الأجرة.



وصف المشروع

ويشمل المشروع تطوير 16 محطة لركاب حافلات المواصلات العامة، منها تسع محطات في ديرة، وسبع محطات في بر دبي، وهي محطات: مول الإمارات، والسبخة، وجبل علي، والقوز، وابن بطوطة، وحتا، وسوق الذهب، والقصيص، وديرة سيتي سنتر، والغبيبة، والاتحاد، والسطوة، والراشدية، وأبو هيل، واتصالات، والكرامة، حيث سيجري تأهيل صالات انتظار الركاب، وواجهات المباني، وتنفيذ أعمال البنية التحتية للأنظمة، وأعمال الأرصفة، وإضافة مصليات لبعض المحطات.

كما يشمل تطوير ست محطات لإيواء الحافلات في مناطق الخوانيج والقصيص والروية والعوير وجبل علي والقوز، ويتضمن نطاق العمل في ورش المحطات، تأهيل حارات الفحص، وإضافة حارة غسل المحركات وتعديل نظام الصرف، وصيانة الأرضيات، وتنفيذ أعمال البنية التحتية للأنظمة، والإضاءة، وتأهيل المرافق العامة، إلى جانب توفير معدات خدمات سكن السائقين في محطتي الإيواء في جبل علي والقوز، ويتضمن نطاق الأعمال الخارجية في جميع المحطات، تركيب اللوحات المرورية، وتنفيذ أعمال الأرصفة، وتعديل الإنارة

الخارجية، وأعمال البنية التحتية للأنظمة الأمنية، و إعادة تصميم ساحة مواقف الحافلات في خمس محطات، إلى جانب

إضافة منطقة الفحص الأولي في محطات الإيواء في مناطق الخوانيج والروية والعوير.

محطات حديثة



تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، نفذت عام 2021، عدة محطات لحافلات المواصلات العامة، موزعة على عدد من المناطق الحيوية في دبي، منها: الغبيبة، والاتحاد، والجافلية، وعود ميثاء، والسطوة، واتصالات، والبراحة، والمدينة العالمية، ومطار دبي الدولي: (المبنى رقم 3)، وروعي في تنفيذها، توفير متطلبات ومعايير تكامل المواصلات، وتعزيز الترابط بين مكونات المدينة، لتسهيل وصول السكان من وإلى محطات وسائل النقل الجماعي، وضمان وصول المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية لتلك الوسائل بطريقة آمنة وسهلة، إلى جانب توفير بيئة مؤهلة لأصحاب الهمم، وتعزيز الربط بين محطات وسائل النقل المختلفة والمشاريع التطويرية، ومناطق الجذب المحيطة بالمنطقة، عبر تطوير متطلبات الميل الأول والأخير، ومن خلال توفير مجموعة عناصر، ومتطلبات تكامل المواصلات، مثل مواقف حافلات المواصلات العامة، ومسارات الدراجات الهوائية، ومعابر المشاة، والزراعة التجميلية حسب المنطقة، ومواقف الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع السكان على المشي واستخدام وسائل التنقل الفردية.

أحدث الحافلات

وتملك الهيئة أسطولا حديثا من حافلات المواصلات العامة، يتميز بمستوى عالٍ من الأمان والرفاهية والجودة، وكذلك مطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة "يورو 6" الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومزودة بمقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية، وروعي في تصميم الحافلات وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة الدخول والخروج، وتوفير مكان مخصص لأصحاب الهمم، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، من خلال التشطيبات الداخلية المتميزة.





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