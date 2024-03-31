مشورة التمييز تقضي بعدم قبول طعون المرشحين المشطوبين

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
قضت غرفة المشورة في محكمة التمييز قبل قليل بعدم قبول طعون المرشحين المشطوبين.
وكان هؤلاء قد طعنوا بحكم محكمة الاستئناف المؤيد لقرار إدارة شؤون الانتخابات باستبعادهم من خوض الانتخابات الحالية لوجود موانع قانونية.
وبهذا الحكم سيحرم الطاعنون من خوض انتخابات مجلس الأمة، ومنهم مرزوق الخليفة ومرزوق الحبيني وأحمد مطيع
وجابر
المحيلبي.
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