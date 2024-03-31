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مشورة التمييز تقضي بعدم قبول طعون المرشحين المشطوبين

3/31/2024 5:13:07 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد

قضت غرفة المشورة في محكمة التمييز قبل قليل بعدم قبول طعون المرشحين المشطوبين.

وكان هؤلاء قد طعنوا بحكم محكمة الاستئناف المؤيد لقرار إدارة شؤون الانتخابات باستبعادهم من خوض الانتخابات الحالية لوجود موانع قانونية.

وبهذا الحكم سيحرم الطاعنون من خوض انتخابات مجلس الأمة، ومنهم مرزوق الخليفة ومرزوق الحبيني وأحمد مطيع
وجابر
المحيلبي.

MENAFN31032024000130011022ID1108040766

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