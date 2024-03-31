الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية الأغوار في بلدة العوجا

(MENAFN
- Palestine News Network ) الاغوار/PNN- زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال منفذ عمليّة الأغوار الضابط في الأمن الوطني أبو رضا السعدي، في بلدة العوجا قضاء أريحا، وذلك بعد مطاردة لمدة 3 أيام.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الرقيب محمد السعدي من مدينة جنين، يعمل في جهاز الأمن الوطني جرى اعتقاله صباح اليوم.
وأصيب في العلمية المسلحة 3 مستوطنين جراء إطلاق نار على حافلة على طريق 90 قرب العوجا جنوب الأغوار.
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