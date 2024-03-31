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الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية الأغوار في بلدة العوجا

3/31/2024 5:08:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الاغوار/PNN- زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال منفذ عمليّة الأغوار الضابط في الأمن الوطني أبو رضا السعدي، في بلدة العوجا قضاء أريحا، وذلك بعد مطاردة لمدة 3 أيام.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الرقيب محمد السعدي من مدينة جنين، يعمل في جهاز الأمن الوطني جرى اعتقاله صباح اليوم.

وأصيب في العلمية المسلحة 3 مستوطنين جراء إطلاق نار على حافلة على طريق 90 قرب العوجا جنوب الأغوار.

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