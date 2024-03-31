أهوال مجزرة الشفاء .. جيش الاحتلال قتل المئات وأحرق أكثر من ألف منزل

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من 400 فلسطيني ودمرت وأحرقت 1050 منزلا في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، حيث تواصل اقتحام المجمع وحصاره لليوم الـ14 على التوالي.

وأفاد المكتب في بيان بأن جيش الاحتلال اعتقل وعذّب المئات من المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي وفي محيطه، وارتكب على مدار 13 يوما من اقتحام المجمع جرائم تدمير وحرق واستهداف للمنازل.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال ما زالت تحتجز 107 من المرضى المحاصرين داخل مجمع الشفاء في ظروف غير إنسانية بدون ماء ولا طعام ولا دواء ولا كهرباء، وأن من بين هؤلاء المرضى المحاصرين 30 مُقعدا ونحو 60 من الطواقم الطبية العاملة بالمجمع.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تمنع كل محاولات إجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية، وهو ما يضع حياتهم على المحك وفي خطر محدق.

وحمّل المكتب الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي وبعض الدول الأوروبية وإسرائيل المسؤولية الكاملة نتيجة المشاركة والانخراط في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وطالب المكتب المنظمات الدولية والدول العربية والإسلامية بالخروج من مربع الصمت والتنديد إلى مربع اتخاذ المواقف العملية والإجراءات الحقيقية والفعل الميداني لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف اقتحام المستشفيات ووقف تدمير القطاع الصحي.

والخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن جيش الاحتلال أعدم أكثر من 200 فلسطيني داخل مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة واعتقل نحو ألف آخرين منذ اقتحامه قبل نحو أسبوعين.