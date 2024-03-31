مقتل وإصابة العشرات في انفجار بسوق مزدحم بشمالي سوريا

(MENAFN
- Palestine News Network ) دمشق/PNN- قتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص فيما أصيب أكثر من 20 آخرين في انفجار قنبلة بمدينة إعزاز شمالي سوريا.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له، بوقوع انفجار في سوق مزدحم بوسط مدينة حلب في محافظة حلب ليل السبت.
وهرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث. وأضاف المرصد أن الانفجار تسبب في أضرار مادية كبيرة وأدى إلى اندلاع حرائق. وتخضع المنطقة الواقعة شمال حلب، حيث تقع مدينة إعزاز، لسيطرة تركيا.
وتعيش سوريا حربا أهلية منذ عام 2011. وتعاني سوريا حاليا من حالة انقسام. واستعاد رئيس البلاد بشار الأسد السيطرة على ثلثي البلاد بمساعدة حلفائه روسيا وإيران و حزب الله اللبناني.
ويخضع الشمال الغربي لسيطرة قوات المعارضة.
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