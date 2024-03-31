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مقتل وإصابة العشرات في انفجار بسوق مزدحم بشمالي سوريا

3/31/2024 5:08:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) دمشق/PNN- قتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص فيما أصيب أكثر من 20 آخرين في انفجار قنبلة بمدينة إعزاز شمالي سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له، بوقوع انفجار في سوق مزدحم بوسط مدينة حلب في محافظة حلب ليل السبت.

وهرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث. وأضاف المرصد أن الانفجار تسبب في أضرار مادية كبيرة وأدى إلى اندلاع حرائق. وتخضع المنطقة الواقعة شمال حلب، حيث تقع مدينة إعزاز، لسيطرة تركيا.

وتعيش سوريا حربا أهلية منذ عام 2011. وتعاني سوريا حاليا من حالة انقسام. واستعاد رئيس البلاد بشار الأسد السيطرة على ثلثي البلاد بمساعدة حلفائه روسيا وإيران و حزب الله اللبناني.

ويخضع الشمال الغربي لسيطرة قوات المعارضة.

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