شاليط مجددا.. إسرائيل تعرض على حماس إطلاق سجناء مقابل جثتي جنديين

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أكدت "هيئة البث الإسرائيلية" أن تل أبيب أبدت موافقتها على إطلاق سراح سجناء فلسطينيين مقابل إفراج حركة حماس عن جثتي أسيرين إسرائيلييْن تحتجزهما منذ 2014.

وأوضحت الهيئة أن السجناء الذين وافقت إسرائيل على الإفراج عنهم هم من الذين أعادت اعتقالهم بعد أن كانت قد أطلقت سراحهم إثر عملية تبادل في "صفقة جلعاد شاليط".

ونقلت الهيئة عن 3 مصادر مشاركة في المفاوضات المتعلقة بالإفراج عن الأسرى، أن إسرائيل قدمت اقتراحاً لحماس يتضمن موافقتها على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل جثتي الجنديين المحتجزتيْن منذ 2014، هدار غولدن، وأورون شاؤول.

وأشارت الهيئة إلى أن حماس لم تسلّم ردها بعد، وقالت إنه من المتوقع أن يتم التعامل مع الاقتراح خلال المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشارت الهيئة إلى أن شقيق أورون، قال في مقابلة بداية الحرب: "لا تفوتوا الفرصة مرة أخرى لاستعادة أخي، لقد تم التخلي عن عائلتي" وفق تعبيره.

وتحتفظ حركة حماس بجثتي الرقيب أورون شاؤول والملازم هدار غولدن، اللذين قتلا في غزة خلال حرب 2014، وتلتزم الحركة الغموض حول مصيرهما لكنها لا تنفي أن يكون رفاتهما بحوزتها.

يذكر أن "صفقة شاليط" التي جرت عام 2011 تعد واحدة من أكبر عمليات التبادل، بين إسرائيل والفلسطينيين، إذ وافقت إسرائيل على إطلاق سراح 1027 أسيراً، مقابل إفراج الحركة عن الجندي جلعاد شاليط الذي تمكنت من أسره عام 2006.

ورغم أن إسرائيل أعادت اعتقال كثيرين ممن أطلقت سراحهم في تلك الصفقة، إلا أن الصفقة بقيت توصف في الداخل الإسرائيلي بأنها خطأ كبير، ومؤخراً شبّه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المفاوضات الراهنية بشأن تبادل مختطفين مع حماس، بأنه يشبه ما جرى في صفقة شاليط، وقال إن "إسرائيل سترتكب مرة أخرى خطأً كبيراً جداً بأسلوب صفقة شاليط ذاته".