مينزيز للطيران تفوز بعقد إدارة مجمع الوقود في مطار هيوستن، تكساس

(MENAFN
- Bensirri PR) 30 مارس 2024، لندن - أعلنت شركة مينزيز للطيران، شريك الخدمات الرائد للمطارات وشركات الطيران العالمية وإحدى شركات أجيليتي، اليوم عن تعيينها لإدارة وتشغيل مجمع ونظام تزويد الطائرات بالوقود التابع لاتحاد شركات الطيران في مطار جورج بوش الدولي (IAH) في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.
وبموجب العقد طويل الأجل المبرم مع "شركة مطار جورج بوش الدولي للوقود"، سيقوم فريق صيانة متخصص من مينزيز يضم حوالي 40 موظفاً بإدارة وصيانة المنشأة. ويذكر أن مطار جورج بوش الدولي قد انتهى مؤخراً من مشروع تطوير وتحديث المنشأة شمل البنية التحتية ونظم تزويد الطائرات بالوقود بتكلفة 65 مليون دولار أمريكي وهو ما يؤكد التزام المطار وشركات الطيران العاملة فيه بالحفاظ على المستوى العالمي للمنشأة.
هذا التوسع في محفظة مينزيز لخدمات تزويد الطائرات بالوقود يعزز من مكانتها كأكبر مشغل لمجمعات الوقود في أمريكا الشمالية، حيث تدير مينزيز حالياً 56 منشأة تابعة لمجموعة متنوعة من اتحادات شركات الطيران والمطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
وقال راندي ديفيز، نائب الرئيس الأول لشؤون الوقود في الأمريكتين في مينزيز للطيران: "يسعدنا الإعلان اليوم أن مينزيز ستقدم خدمات تخزين الوقود وإدارة عمليات تزويد الطائرات بالوقود في أحد أكبر المطارات وأكثرها نشاطاً وحركة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التعاون الجديد مع "شركة مطار جورج بوش الدولي للوقود" يعزز من تواجد مينزيز في أمريكا الشمالية، ويؤكد مكانتها باعتبارها المشغل الرائد لمجمعات الوقود في المنطقة. نتطلع للعمل مع شركائنا الجدد، وإلى دعم نمو قطاع الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا من خلال الاستمرار في تقديم خدمات الوقود عالية الجودة، مما يضمن توفير إمدادات آمنة ونظيفة لوقود الطائرات لسنوات قادمة."
كما قال السيد/ حسن الحوري، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مينزيز للطيران: "اليوم محفظة مينزيز أصبحت أكبر، إذ نضيف إليها شراكة جديدة وواعدة مع "شركة مطار جورج بوش الدولي للوقود"، مما يعزز مكانة مينزيز الرائدة بوصفها أكبر مشغل لمجمعات الوقود اللوجستية في أمريكا الشمالية. وبعد تطوير أنظمة وعمليات تزويد الوقود في مطار جورج بوش الدولي، نحن على يقين بأن فريقنا الجديد والمتخصص سيقوم بتقديم خدمات تخزين وقود استثنائية لهذه المنشأة المتطورة وذلك من خلال تطبيق أحدث أساليب وتقنيات الصيانة المتخصصة. نتطلع إلى العمل مع شركائنا الجدد لتحقيق المزيد من النمو في قطاع الطيران في المنطقة عبر ما تقدّمه مينزيز من خدمات طيران رائدة لشركائها."
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نبذة عن مينزيز للطيران
مينزيز للطيران هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات الطيران والشريك الرئيسي لمطارات وخطوط الطيران العالمية، تعمل في ست قارات، ولها عمليات في 265 مطاراً في أكثر من 55 بلداً، وتخدم أكثر من 4 ملايين رحلة طيران في السنة، وتقوم بمناولة أكثر من مليوني طن من البضائع. تقدم مينزيز خدماتها لأكثر من 3.2 مليون رحلة طيران سنوياً مع أكثر من 75 موقعاً لخدمات الوقود و63 مجمعاً لوجستيا للوقود في أربع قارات.
تعمل الشركة بدعم من فريق يزيد عن 45,000 موظف يتمتعون بدرجة عالية من التدريب والاحترافية. توفر مينزيز خدمات أرضية معقدة تعتمد على الدقة في التوقيت وتشمل خدمات الركاب والصالات وخدمات مهبط الطائرات وخدمات مناولة الشحن الجوي بما فيها المناولة والتخزين والشحن بالجملة، بالإضافة إلى خدمات الوقود التي تشمل إدارة مجمعات تخزين الوقود ومنشآتها ومعداتها وعمليات تزويد الطائرات بالوقود.
تتميز مينزيز بتوفيرها خدمات طيران وفق أعلى مستويات الأمن والسلامة والاستدامة ومصممة لتلبية احتياجات العملاء، وهي العناصر الأساسية لضمان كفاءة انسياب حركة الركاب والطائرات والبضائع بشكل سلس على مدار الساعة.
يقع مقر مينزيز الرئيسي في لندن، وقد أصبحت الشركة منذ تأسيسها عام 1833، أكبر مجموعة خدمات طيران في العالم من حيث عدد الدول التي تعمل فيها.
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